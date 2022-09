Il linguaggio dell'innovazione è standard | Festival dell'innovazione agroalimentare

Il Festival dell'Innovazione Agroalimentare è un evento online di sei giorni nato per diffondere le ultime innovazioni a tutti gli stakeholder italiani dell’agrifood.

Il Festival è il punto di origine del movimento che aggrega i professionisti della ricerca scientifica e dell’Industria, che vogliono innovare il settore agroalimentare.

Il 6 ottobre interverrà al Festival Giada Necci, New Solution Specialist GS1 Italy, per parlare di come gli standard GS1 più innovativi supportano i processi della filiera agroalimentare.

Se vuoi maggiori informazioni e iscriverti visita il sito del Festival dell'Innovazione Agroalimentare.