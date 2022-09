ECR Community - Circular Platforms

Il terzo webinar di questa serie dedicata all'economia circolare si concentrerà sulle piattaforme sviluppate per facilitare l'applicazione della circolarità e che sono presentati nella pubblicazione dell'ECR Community - A Global Review of Circular Economy Case Studies from Retail & CPG Sector.

Questo webinar entrerà nel dettaglio dei progetti e dei prossimi passi per le aziende nel loro viaggio verso la sostenibilità e l'economia circolare.

Discuteranno questi temi:

Francesca Poggiali , chief public policy officer - GS1 Europe

, chief public policy officer - GS1 Europe Marta Schiraldi , head of SHE & sustainability - Nestlé Group - Italy & Malta

, head of SHE & sustainability - Nestlé Group - Italy & Malta Carolina Gómez, ECR & sustainability project manager - GS1 Italy

Il webinar è gratuito. Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito.