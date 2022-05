La spesa e gli italiani: scenari e impatti sul sistema Paese - Live

Chi sono gli italiani che fanno la spesa? Si comportano tutti allo stesso modo oppure è più appropriato parlare di comunità di consumo che fanno la spesa sul territorio italiano?

Queste sono le domande a cui GS1 Italy ha sentito l'esigenza di rispondere con una ricerca fondativa, realizzata in collaborazione con Ipsos e McKinsey con l’obiettivo di comprendere a fondo i comportamenti d’acquisto degli italiani e proporre scenari strategici futuri per istituzioni e filiere.

I risultati emersi nella ricerca “Codice Consumi”, realizzata in collaborazione con Ipsos e McKinsey, verranno raccontati durante l'evento in live streaming

“La spesa e gli italiani: scenari e impatti sul sistema Paese”

il 23 giugno 2022 dalle 10:00 alle 13:00

Per immaginare la spesa del 2030 abbiamo osservato la vita reale delle persone:

Vivendo per qualche giorno con 36 famiglie sparse su tutto il territorio nazionale, guardando nei loro frigoriferi e nelle loro dispense e facendo con loro la spesa.

Realizzando 9 focus group, suddivisi per fasce sociali e territoriali.

Realizzando una grande ricerca quantitativa che ha coinvolto più di 4 mila responsabili di acquisto.

Dall’osservazione abbiamo identificato:

I valori guida del fare la spesa.

Cosa pensano gli italiani delle marche e delle catene della grande distribuzione.

Dove si fa la spesa e perché.

Quali differenze è possibile tracciare – e se è ancora possibile farlo – tra Nord e Sud e tra Comune e Comune.

In tutto questo, temi come Km0, sostenibilità, regionalismo, autoconsumo, salutismo e risparmio diventano descrittori di comunità diverse per geografia, cultura, ambiente sociale e reddito.

Sei curioso di conoscere il racconto di quello che abbiamo scoperto? Accendiamo le luci sulle comunità di consumo e sugli scenari del fare la spesa in Italia!

