Supply chain digitale: come implementarla con l'RFID

GS1 Italy, in collaborazione con l’RFID Lab dell’Università di Parma, organizza due eventi per presentare otto casi d’uso in ambito supply chain e retail 4.0 abilitati dalla tecnologia RFID

Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00

Quali sono le applicazioni che l'RFID può ottimizzare per contribuire a rendere digitale una supply chain? Quali sono i processi coinvolti, quali i benefici e le opportunità da cogliere per le aziende?

Questo evento raccoglie alcuni casi d’uso, raccontati dalle aziende che hanno integrato la tecnologia RFID nei processi di gestione interna e logistica, affiancate dai solution provider, che le hanno supportate nell'implementazione.

Quattro realtà provenienti da settori diversi si confrontano sulle soluzioni adottate condividendo punti salienti, sfide ed evoluzioni future.

L'evento racconta:

Le esigenze delle aziende e le soluzioni RFID adottate per la logistica /gestione interna dei processi.

Le sfide affrontate, i benefici colti e le opportunità da cogliere.

Il confronto tra due punti di vista: quello delle aziende e quello dei solution provider.

Scopri l'agenda e iscriviti sul sito GS1 Italy.

RFID: la chiave per abilitare il Retail 4.0

Martedì 29 marzo 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00

Adottare la tecnologia RFID a supporto dei processi diretti o indiretti di vendita da parte delle aziende ha un impatto anche sull'esperienza di acquisto del cliente finale.

In questo evento scoprirai dalle voci di quattro protagonisti del mondo retail quali sono state le esigenze e le soluzioni adottate.

L'evento racconta:

Le esigenze delle aziende e le soluzioni RFID adottate in ambito retail.

Le sfide affrontate, i benefici colti e le opportunità da cogliere.

Il confronto tra due punti di vista: quello delle aziende e quello dei solution provider.