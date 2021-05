02. GS1 Vietnam – Latte tracciato

Implementazione pilota di un sistema di tracciabilità per la filiera del latte Dalat

La criticità

All’interno della supply chain di Dalat Milk, tutti i processi erano gestiti manualmente: non esisteva un sistema automatico di tracciamento e di registrazione dei dati.

La carta, poi, era predominante. Nelle fattorie, anzi, era l’unico strumento utilizzato. I dati che arrivavano al Milk Collection Centre erano disaggregati e non c’era modo di risalire alla loro origine (dalla fattoria fino alla specifica vacca che da cui proveniva il latte).

La soluzione

L’Information Sharing Traceability System abilita i produttori e gli altri attori della supply chain all’inserimento per via elettronica delle informazioni sulla cronologia del prodotto in un database salvato in cloud, che permette lo scambio elettronico delle informazioni in merito alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, al fine di contenere i costi, ridurre gli errori e risparmiare tempo.

Si tratta di uno strumento efficace per la condivisione delle informazioni, per il controllo delle materie prime e, in generale, per un’efficiente gestione dei rischi legati alla sicurezza alimentare dei consumatori.

Risultati

• Migliore tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle relative informazioni.

• Supporto più efficace alle attività di controllo qualità.

• Migliore efficienza dei processi di accesso, recupero, elaborazione e gestione dei dati.

• Maggior qualità delle informazioni relative all'igiene e alla sicurezza dei prodotti.

• Riduzione delle operazioni manuali e dell’uso di carta.

*A cura di Francesco Fracassi – seguilo su Linkedin