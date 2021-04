01. GS1 Argentina - Pasta forever!

Scopri come gli standard GS1 aiutano a rafforzare la credibilità del marchio e ad aprire nuove opportunità di business

La criticità

La Juvenil, azienda che da oltre sessant’anni opera in Argentina come produttore di pasta fresca e altre specialità gastronomiche italiane, ha chiesto il supporto di GS1 per due ragioni:

che garantissero l’alta qualità dei propri prodotti. Per eliminare le inefficienze dovute all'eccessivo uso di documenti cartacei nei processi operativi.

Molti dei prodotti La Juvenil hanno un ciclo di vita breve, spesso nell’ordine delle 24 ore, e quindi la reattività dei processi operativi è estremamente importante. Con l’obiettivo di migliorare il servizio ai clienti, efficientare le operazioni e porre le basi per un’ulteriore crescita, La Juvenil si è affidata agli standard GS1 per automatizzare le ordinazioni e abilitare la tracciabilità.

La soluzione

Il processo è iniziato con la revisione di tutti i processi di produzione e con l’identificazione delle aree di miglioramento. L’obiettivo era l’implementazione di nuove metodologie per:

al momento del ricevimento presso lo stabilimento di produzione. L’identificazione di tutti i prodotti finiti e dei semilavorati che arrivano nei magazzini e vengono smistati verso la loro destinazione finale.

Implementazione ha riguardato la completa digitalizzazione del processo di produzione: i sistemi di pianificazione della produzione e di fatturazione sono stati efficientati, digitalizzati e armonizzati fra loro.

Risultati

Oggi, in La Juvenil, il 95% degli ordini viene ricevuto elettronicamente .

. I tassi di efficienza logistica sono aumentati a quasi il 95% . I resi dovuti a errori di consegna si sono azzerati.

. I resi dovuti a errori di consegna si sono azzerati. La soddisfazione dei clienti è migliorata. Le modifiche operative e la tracciabilità hanno permesso lo sviluppo e il lancio di nuovi prodotti che attraggono nuovi clienti e fanno crescere i ricavi.

*A cura di Francesco Fracassi – seguilo su Linkedin