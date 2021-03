Category Management: passato, presente e futuro l'opinione di Brian Harris e Luc Demeulenaere

L'obiettivo primario della pubblicazione “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow” è di riconoscere il ruolo chiave che il Category Management ha svolto nell'evoluzione della distribuzione di largo consumo e del marketing dei beni di consumo sin dalla sua introduzione trent'anni fa e di rafforzare l'importanza che questo processo di business continuerà a svolgere, quale approccio di riferimento, nel dinamico mondo del marketing per i consumatori e per gli acquirenti.

Il successo del Category Management risale alla fine degli anni '80, in quanto ha reso il processo decisionale nel settore della distribuzione di largo consumo maggiormente basato sui dati e, di conseguenza, più produttivo e più connesso con il consumatore. Ora, a quasi 40 anni di distanza, il commercio al dettaglio è cambiato, la disponibilità dei dati è cambiata, il consumatore è cambiato, la tecnologia e le dinamiche economiche sono cambiati. È giunto il momento di rivedere il ruolo che il Category Management svolge nell'evoluzione del marketing distributivo e di definire il suo contributo in futuro.

In questa pubblicazione, innanzitutto, esaminiamo due periodi di tempo dall'introduzione del Category Management: dal 1987 al 2010 e dal 2010 al 2020. Ognuno di questi periodi è stato caratterizzato da dinamiche di settore uniche, che hanno portato distributori e produttori a considerare il Category Management come uno strumento essenziale per il loro successo commerciale. A seguire indicheremo i fattori critici di successo che renderanno le aziende vincenti in futuro e proporremo alcune riflessioni su come probabilmente il Category Management si evolverà nei prossimi 3-5 anni. Illustreremo le modalità con cui le nuove tecnologie e i nuovi strumenti guideranno questa evoluzione. Concluderemo il documento con alcune raccomandazioni per distributori e produttori finalizzate a continuare a massimizzare valore dai loro investimenti di Category Management.

Scopri l’analisi degli autori e la pubblicazione completa

GS1 Italy in ambito ECR ti invita all’evento online “Category management ieri, oggi e domani” che tratterà i case study italiani e più in generale le tematiche alla base della pubblicazione “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow.

L’evento si terrà il 30 marzo dalle ore 14.30.

Per informazioni e per iscriverti, visita il sito