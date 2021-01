Tre webinar per scoprire il category management

ECR Community offre un percorso gratuito di approfondimento del rapporto "Review of current practices in Category Management 2020” e di numerosi case study internazionali e italiani

Continua l'impegno di ECR Community nella costruzione di una piattaforma europea per supportare le imprese dell’Industria e della Distribuzione ad affrontare i cambiamentiche stanno investendo il mercato.

Dopo aver presentato, lo scorso novembre, il rapporto “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow – An ECR Community Review of current practices in Category Management 2020” - scaricabile gratuitamente dal sito di ECR Community – accompagnato da un webinar introduttivo, l'associazione che raggruppa le iniziative nazionali ECR in tutto il mondo - in Italia parte di GS1 Italy - propone tre incontri gratuiti, in lingua inglese, con l'obiettivo di:

Coinvolgere tutti gli attori del category management globale: retailer, produttori, service provider, mondo accademico, associativo, media.

Guidare la consultazione del rapporto.

Stimolare un confronto sui numerosi casi di studio italiani e internazionali raccolti.

Webinar 1 - Agenda

12 gennaio 2021 ore 16:30

Focus sull'evoluzione dei comportamenti degli shopper e sull’impatto sul Category management, basandosi su casi extra europei.

Case study:

Metro - Canada : il caso parte dal consumer insight dei principali fornitori e integra l’analisi shopper per ridisegnare l’offerta di diverse categorie coinvolgendo più fornitori contemporaneamente

Rainbow Group – Cina: il caso è focalizzato sulla categoria della frutta fresca quale principale driver della differenziazione dell'offerta di punto vendita.

ECR France: gli strumenti per migliorare l’esperienza dei clienti online e misurare i risultati.

Webinar 2 - Agenda

16 febbraio 2021 ore 16:30

Focus sul contributo delle aziende di marca per lo sviluppo del Category Management nel prossimo decennio e integrazione delle visione consumer e della visione shopper.

Case study:

Yagora e Jack Links : è focalizzato sulla categoria meatsnack, presenta tutto l’approccio all’analisi consumer e shopper per identificare i criteri più rispondenti alle caratteristiche dei diversi target per strutturare lo scaffale.

Barilla: lo sviluppo della categoria pasta in tre paesi in cui gli stili di consumo e di acquisto e le segmentazioni degli shopper sono molto diversi: Italia, Francia e Emirati Arabi.

ECR Italy: il Category management omnichannel.

Webinar 3 - Agenda

16 marzo 2021 ore 16:30

Focus sul mondo dei retailer e su come utilizzare il Category management per massimizzare le vendite nelle diverse shopping mission.

Case study:

Coca-Cola e Rewe : in Germania sviluppano la personalizzazione del Category management per punto vendita adattando sia gli assortimenti sia l’allocazione degli spazi sia i criteri espositivi alle caratteristiche ed ai comportamenti degli shopper del punto vendita, con il supporto del software di Hofrogge.

Musgrave: lo sviluppo di un portafoglio di prodotti "healty" trasversale alle categorie del grocery.

ECR Germany: l'approccio cross category per ottimizzare la gestione a livello di punto vendita integrando Category management e shopper marketing per cogliere tutto il potenziale del punto vendita e dei clienti target.

