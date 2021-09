"Category Management: ieri, oggi e domani"

La parola nuovamente alle aziende

Partendo dalla recente pubblicazione internazionale “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow”, la ECR Community organizza due webinar per indagare il ruolo del Category management nel largo consumo a livello internazionale e far raccontare direttamente ai produttori e ai retailer come sta cambiando il loro approccio e con quali risultati.

GS1 Italy in ambito ECR ti invita ai webinar online “Category Management: ieri, oggi e domani” di settembre e novembre, che tratteranno case study aziendali e che fanno seguito ai tre già presentati a gennaio, febbraio e marzo 2021.

Le agende delle due giornate

WEBINAR 4

martedì 21 settembre dalle ore 16:30

George Vlastos, Senior Category Manager, Mars, Greece

Considerare congiuntamente l'innovazione globale e le conoscenze dei consumatori e degli acquirenti locali per una nuova visione di categoria basata sulle occasioni di consumo per un business plan di successo nella categoria riso.

Alessia Angelini, head of trade marketing off premise, Birra Peroni, Italy

Sviluppo di un Category business plan per recuperare le vendite in calo nella categoria birra nei canali ipermercato e supermercato.

ECR Community Update su ECR #CatManNetwork 2022

WEBINAR 5

martedì 9 novembre dalle ore 16:30

Bárbara Rios Ribeiro, head trade mkt gc&planning, Nestle Brazil

Sviluppo e implementazione di un business plan nella categoria nutrizione infantile per mantenere la crescita e lo sviluppo della categoria nel canale drug store/farmacia in Brasile.

Sviluppo e implementazione di un business plan nella categoria nutrizione infantile per mantenere la crescita e lo sviluppo della categoria nel canale drug store/farmacia in Brasile. Heineken Ireland

Attivazione in-store

Altri partecipanti ancora da confermare

