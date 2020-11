I temi GS1 Italy al Retail Transformation Summit

Sostenibilità, digitalizzazione e importanza dei dati, tracciabilità e logistica collaborativa raccontati da Francesco Pugliese

Sostenibilità, digitalizzazione e importanza dei dati, tracciabilità, logistica collaborativa: questi i temi che Francesco Pugliese, presidente di GS1 Italy, metterà sotto i riflettori al “Retail Transformation Summit”, l’evento digitale gratuito organizzato da Il Sole 24 Ore, in programma martedì 24 novembre 2020 alle ore 10.00.



Patrocinato da GS1 Italy, l’evento analizzerà come i brand e i retailer stanno vivendo l’attuale pandemia e quali strategie mettono in campo per gestire la digital transformation.



Filo conduttore l’omnicanalità, l’integrazione tra fisico e digitale che sta rivoluzionando il costumer journey e che, oggi più che mai, impone alle imprese un cambiamento profondo e al contempo agile. Una sfida raccolta da GS1 Italy che, in qualità di associazione di sistema super partes, attiva dialogo e collaborazione tra gli attori di ogni filiera, fornendo strumenti e soluzioni per gestire e condividere informazioni di qualità con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, ridurre i costi e potenziare il servizio al consumatore.



Il programma completo del “Retail Transformation Summit” e il form di registrazione sono disponibili al link https://eventi.ilsole24ore.<wbr/>com/retail-transformation-<wbr/>summit/.