Il codice a barre: il primo passo per l’omnicanalità

Il percorso della value chain dal produttore al consumatore con gli standard GS1

Parlare di omnicanalità nel settore del largo consumo porta con sè il tema degli standard GS1, di codice a barre: ma perché?

I linguaggi standard GS1 sono la “grammatica universale” del commercio, permettono il dialogo e lo scambio di informazioni tra i vari attori della catena del valore, dal produttore al consumatore finale, passando per il distributore e gli operatori logistici.

Che si parli di retail offline oppure online, il codice a barre è il primo, essenziale, semplice strumento per identificare in maniera univoca ed universale qualsiasi prodotto. E identificare correttamente il prodotto rappresenta il primo passo per fare omnicanalità e integrazione dei canali per soddisfare i bisogni del consumatore finale, che rappresenta il fine ultimo ed il motore di quello che viene definito customer journey.

I vari attori della value chain hanno a loro disposizione tutta una serie di servizi e soluzioni standard sviluppati da GS1 Italy, completamente interoperabili tra di loro, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti i processi di filiera.

Questo e molto altro verrà esplorato nella serie di webinar gratuiti organizzati dall’Academy di GS1 Italy “Gestire l’omnicanalità” insieme agli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, il 23 e 30 giugno e il 14 luglio dalle ore 10:00 alle ore 11:30.

Scopri il programma e iscriviti sul sito GS1 Italy