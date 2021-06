Al Ki-Life i pionieri della sostenibilità

Kiki Lab - Gruppo Promotica - organizza un evento phygital, in partnership con Mark Up – Gdoweek, il prossimo 15 giugno a Torino

Durante l’evento “Ki-Life. Brand e Retail per un futuro presente sostenibile”, Fabrizio Valente presenterà una ricerca mondiale su retailer, brand e sostenibilità sociale e ambientale, realizzata in partnership con il consorzio internazionale Ebeltoft Group, con l’analisi delle tendenze e di 50 casi di 12 diversi settori provenienti da 15 paesi.

Uno dei casi ‘Pionieri’ della sostenibilità che verrà approfondito è Patagonia, brand fondato nel 1972 dal climber Yvon Chouinard che si è basato su abbigliamento e accessori outdoor di qualità, con l’idea di “creare il miglior prodotto possibile senza creare danni non necessari all’ambiente”. Qualità significa durata più lunga dei prodotti e meno scarti. Per dare ulteriore concretezza a questa mission, dal 1985 ha lanciato il progetto ‘1% per il Pianeta’, destinando il 15% del fatturato al sostegno di iniziative e associazioni attive nella salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa dal 2002 si è trasformata in un progetto “aperto” in cui coinvolgere altre aziende e la mission è poi evoluta in senso più ampio, con l’intenzione di usare il business per ispirare e per sostenere azioni a 360°. Nel 2012 l’azienda ha anche ampliato il suo assortimento al food, creando una divisione dedicata con prodotti etici e sostenibili, che spaziano dal salmone ai cereali. Una scelta nata dalla consapevolezza che il food è insieme all’abbigliamento l’altra grande industry che impatta sul benessere del pianeta e delle persone. Patagonia è un pioniere della sostenibilità che resta fedele alla sua mission anche dopo 50 anni e una crescita che ha superato i 400 milioni.

L’evento, che verrà moderato da Cristina Lazzati, sarà arricchito dal key note speech di Oscar Farinetti su Green Pea e da numerose testimonianze di top manager di realtà di successo, rappresentative delle diverse categorie.

Sono previsti inviti gratuiti, per gli ultimi posti in presenza a Torino o diretta streaming, per manager di aziende dell’Industria e Distribuzione utenti GS1 Italy, ADM e IBC

Per maggior informazioni, iscrizioni e per scoprire il programma aggiornato visita il sito: https://www.kikilab.it/eventi/