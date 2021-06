3,4%

le vendite perse in aprile

Il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione mensile di GS1 Italy in ambito ECR in collaborazione con Iri sul tasso di Out-of-Stock e sulla percentuale di vendite perse nel largo consumo, segnala che in aprile l’OOS si è assestato al 3,4%, recuperando 1,4 punti rispetto all’aprile scorso anno (4,8%), quando gli effetti dell’accaparramento per il lockdown sulla disponibilità di prodotti a scaffale erano ai massimi, ma è in lieve aumento rispetto a marzo (+0,2 punti). A comportarsi bene un po’ tutti i reparti che registrano cali dei tassi di OOS superiori a 1 punto (meglio l’ortofrutta con -2,1 punti) con l’eccezione del freddo (-0,2 punti). Rispetto al progressivo, il +0,1 punto di OOS è il risultato di alcuni reparti che calano di qualche decimale di punto e di altri che aumentano in modo più significativo (ortofrutta +1,5 punti e fresco +0,4 punti).

I canali si comportano in maniera omogenea, registrando cali generalizzati: -2,2 punti (5,4% OOS) gli ipermercati un po’ in tutti i reparti, -1,3 punti (3,7% OOS) i supermercati grandi. Più contenuto il calo per i supermercati piccoli -0,9 puti con un tasso OOS del 2,8%.

Quanto alle vendite perse, 5,4%, risultano in calo di -1,7 punti sull’aprile dello scorso anno (nel pieno dell’emergenza pandemica). Vi è invece un incremento di +1,1 punto rispetto al progressivo dell’anno in corso e di +1,5 punti su marzo.

Anche per le vendite perse i canali registrano andamenti omogenei in calo sull’aprile del 2020 (in particolare gli ipermercati si attestano al 5,4% con -3,5 punti) e in aumento rispetto al marzo 2021, con percentuali che vanno da +0,8 punti degli ipermercati, a +0,7 punti dei supermercati piccoli e a +1,9 punti dei supermercati grandi.

Nei primi quattro mesi del 2021 la percentuale dell’OOS è stata pari al 3,3%, ma sale al 3,6% in condizioni normali e si riduce allo 0,7% in condizioni promozionali.

Tasso Out-of-Stock in condizioni di vendite promozionali e in condizioni normali

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.