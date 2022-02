Migliorare l'efficienza logistica: una questione (anche) di slot

Quello delle finestre di scarico è un nodo critico della logistica, e questo vale per tutti gli attori del processo: distributori, produttori (PRO) e terze parti logistiche (3PL). Si parla da diverso tempo della possibilità di estendere le finestre di scarico delle merci presso i centri di distribuzione (Ce.Di.). Ora una ricerca di GS1 Italy in ambito ECR Italia spiega come rendere queste soluzioni strutturali e permanenti, e indica in quali casi è vantaggioso per la filiera.

