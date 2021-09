L’Academy di GS1 Italy porta la sostenibilità al Festival dello Sviluppo Sostenibile

GS1 Italy partecipa ancora una volta al festival annuale di ASviS con un percorso formativo dedicato alla sostenibilità

All’interno dell’offerta formativa rivolta alle aziende utenti di GS1 Italy, l'Academy di GS1 Italy ha creato un percorso strutturato con protagonista la sostenibilità: un tema chiave per la filiera del largo consumo, che impatta trasversalmente sui processi decisionali e organizzativi delle imprese e per il quale, grazie alle buone pratiche messe a punto in ambito ECR Italia, GS1 Italy mette a disposizione standard, processi condivisi e strumenti operativi in grado di e misurare e migliorare la sostenibilità della propria supply chain.

Il percorso è strutturato in quattro appuntamenti online:

Questo percorso formativo rientra nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 (ASviS), un’importante iniziativa per sensibilizzare e mobilitare l’Italia sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.