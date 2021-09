L’Oréal for the future: trasporti massivi green

Nuove consegne green per i prodotti L’Oréal lungo tutta la filiera

Continua l’impegno di L’Oréal in ambito sostenibilità e il sodalizio con Ecologistico 2 , il web tool di GS1 Italy in ambito ECR Italia che simula l’impatto climatico della logistica.

Nell’ambito del programma internazionale “L’Oréal For The Future” che definisce i target ambientali per il 2030, L’Oréal ha avviato il progetto “Consegne green’’ che prevede l’adozione di mezzi a combustibili alternativi lungo tutta la filiera dallo stabilimento di produzione al cliente finale per ridurre le emissioni prodotte nella distribuzione dei prodotti finiti L’Oréal.

Nel corso del 2021, sono state implementate alcune azioni pilota in questa direzione: su alcune tratte della consegna al cliente è stato previsto l’utilizzo di una flotta di mezzi pesanti alimentati a Bio-LNG (biometano liquido) per la consegna dei prodotti ai clienti nel Centro-Nord Italia (Padova, Firenze, Milano e Torino); mentre, per le consegne dirette a clienti nel Centro-Sud Italia (Roma, Bari e Napoli), il flusso stradale è stato sostituito da viaggi intermodali ferro-gomma.

Il differenziale in termine di emissione nel caso di ricorso al Bio-LNG è significativo: l’utilizzo di mezzi alimentati a Bio-LNG ha determinato una riduzione delle emissioni WtW di CO 2 e di 181.23 ton pari al 67% delle emissioni relative allo scenario che prevede l’utilizzo di mezzi alimentati a diesel.

Si può notare una ancor più marcata diminuzione delle emissioni nel caso di passaggio dall’utilizzo di automezzi alimentati a diesel alla vezione intermodale, con una variazione pari a 125.89 ton di CO 2 e che equivale a una riduzione dell’81% rispetto allo scenario precedente (mezzi stradali alimentati a diesel). Inoltre, non si registra una variazione significativa di km percorsi nel passaggio da uno scenario 100% gomma a uno intermodale.

I risultati conseguiti possono essere estesi in futuro sia ad altri flussi “massivi” (con mezzo dedicato) sia a spedizioni di piccole dimensioni grazie all’esperienza accumulata. Il progetto pilota, infatti, ha reso evidente che l’implementazione di azioni significative richiede il coinvolgimento e la collaborazione di diversi attori all’interno della filiera logistica, investimenti consistenti e adeguati in parallelo ad un ulteriore sviluppo dell’offerta di tecnologie e carburanti “green” in Italia.

