I sei articoli più letti nel 2020

La classifica dei lettori del nostro webmagazine racconta la volontà di comprendere gli sconvolgimenti che l'emergenza sanitaria ha provocato nella nostra vita, nei consumi e nel business delle imprese, e di riflettere sul futuro del paese. Senza dimenticare l'innovazione.

1 - L’Italia riscopre i valori di comunità e di appartenenza grazie al coronavirus

A inizio marzo 2020, nella fase acuta della prima ondata dell'emergenza sanitaria, TradeLab ha chiesto agli italiani come vivono l'emergenza sanitaria e la loro visione del futuro. Un ritrovato senso di comunità è una delle evidenze che emerge.

2 – Il codice a barre dice la provenienza del prodotto?

Questa è forse la curiosità più diffusa sul codice a barre. In realtà, il numero sotto il barcode GS1 stampato sulla confezione di un prodotto non rivela il paese di provenienza del prodotto, bensì in quale paese del mondo l’azienda proprietaria del marchio ha ottenuto il suo prefisso aziendale GS1.

3 - Amazon, un supermercato molto particolare

Anche per i beni di largo consumo, Amazon continua ad accrescere il proprio ruolo di " campo da gioco", rimanendo, nel contempo, giocatore, arbitro e forse persino una VAR.

4 - Shock Covid-19 e consumi delle famiglie italiane

Il lockdown ha prodotto una caduta dei consumi profonda e rapida, una crisi economica inedita e prospettive difficili da individuare. Le evidenze emerse dall'analisi della Congiuntura REF di aprile 2020.

5 - Che cos’è e come funziona il codice UDI per i dispositivi medici

Le risposte alle domande più frequenti sullo UDI (Unique Device Identification) il sistema di codifica dei dispositivi medici e diagnostici in vitro per Europa, Stati Uniti e altri paesi.

6 – Il mestiere di copacker e le sue implicazioni

Una ricerca IBC indaga ruolo e prospettive delle imprese fornitrici di prodotti a marchio del distributore (MDD): sono infatti oltre 1.500 e per il 90% si tratta di PMI che operano nell'alimentare.

*A cura di Laura Perrone