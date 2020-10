Il codice a barre dice la provenienza del prodotto?

Gira voce che nel numero sotto il barcode GS1 stampato sulla confezione di un prodotto ci sia anche il paese di provenienza del prodotto. Sarà vero?

La riposta è ... no, non è così.

In realtà, le prime cifre del codice a barre GS1 (EAN) indicano in quale paese del mondo l’azienda proprietaria del marchio ha ottenuto il suo prefisso aziendale GS1, da cui ha generato quel codice a barre per il suo prodotto.

Ad esempio, i codici a barre GS1 che iniziano per:

800

801

802

803

… e così via fino a 839

...dicono che il brand owner di quel prodotto ha ricevuto i sui codici a barre da GS1 Italy, ma non dicono né che l’azienda è italiana né che il prodotto è italiano.

Ecco come funziona

Il sistema standard mondiale GS1 ha assegnato ad ognuna delle 114 organizzazioni nazionali GS1 – come GS1 Italy in Italia – un determinato intervallo di numeri, all’interno del quale possono assegnare all’impresa che chiede di entrare nel sistema GS1 il suo prefisso aziendale GS1: da questo prefisso l’azienda può quindi ricavare il numero che identifica il prodotto - il GTIN - e il codice a barre completo per i prodotti di cui possiede il marchio e che vuole vendere nei negozi della GDO e online.

Questo codice a barre sarà infatti valido in tutto il mondo, per identificare e commercializzare quel prodotto: è la forza dello standard GS1, un linguaggio globale.

GS1 Italy è l’organizzazione che rappresenta GS1 in Italia e può assegnare prefissi aziendali GS1 che iniziano nell’intervallo compreso tra 800 e 839.

GS1 Italy è l'unico ente autorizzato a rilasciare codici a barre GS1 (EAN) in Italia.

Solo i codici a barre GS1 (EAN) assegnati da GS1 Italy sono riconosciuti ufficialmente dal sistema mondiale GS1 e per questo vengono accettati senza problemi dalla grande distribuzione e online (Amazon, eBay, Alibaba, Google Shopping) in tutto il mondo.

