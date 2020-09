GS1 Italy aderisce a Netcomm

Ovvero il Consorzio del Commercio Digitale Italiano che riunisce più di 400 aziende, tra società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza, e che promuove lo sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle imprese.

Già da tempo impegnata sui temi della digital transformation, del gemello digitale e del data management, GS1 Italy lavora per fornire alle oltre 35 mila imprese del largo consumo utenti strumenti e soluzioni per agevolare il dialogo e lo scambio di informazioni tra i diversi operatori della supply chain, per creare valore, efficienza e innovazione.



Ed è proprio nel segno dell’innovazione digitale che GS1 Italy ha siglato la collaborazione con Netcomm, con cui mira a sviluppare potenziali sinergie su diversi fronti:

Supply chain e logistica.

Economia circolare e sostenibilità.

Osservatorio Immagino.

Standard GS1 per l'omnicanalità e il digital commerce.

Qualità di informazioni e immagini di prodotto sulle piattaforme e-commerce.