HonestProducts

Partecipa all'Hackaton di GS1 in Europe, per aiutare i consumatori a scoprire i prodotti "onesti" con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e dei dati

Si terrà dal 18 al 19 settembre e sarà interamente virtuale il primo Hackathon di GS1 in Europe, con lo scopo di sviluppare soluzioni che aiutino il consumatore a scoprire i prodotti "onesti" con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e dei dati.

Le crisi pandemiche, il riscaldamento globale, la scarsità delle risorse e la responsabilità sociale, infatti, stanno cambiando il modo in cui le persone pensano, consumano e interagiscono con i prodotti. I consumatori vogliono essere più consapevoli di come i loro modelli di consumo possono fare la differenza e chiedono prodotti trasparenti e sostenibili. Diventa così essenziale per le aziende assicurare che i dati disponibili sui loro prodotti siano di qualità, corretti e aggiornati, partendo dal GTIN del codice a barre GS1.

