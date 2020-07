Ialuronico spopola nel carrello degli italiani

Lo rivelano i numeri della settima edizione dell'Osservatorio Immagino

L'antiage per eccellenza spopola nelle beauty routine e… nel carrello della spesa degli italiani: “ialuronico” è infatti il claim che ha registrato il maggior aumento annuo delle vendite nel reparto dei prodotti per la cura personale di supermercati e ipermercati. A rilevarlo è la settima edizione dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, che ha monitorato le etichette di 112 mila prodotti venduti nel 2019 in supermercati e ipermercati di tutta Italia.



Le vendite dei prodotti che riportano in etichetta l’indicazione “ialuronico” sono aumentate di +18,7%, facendo di questo claim il best performer di tutto il mondo del cura persona. Un risultato che corona un quadriennio di successo: tra 2016-2019 il tasso di crescita dello ialuronico è stato di +12,4%.



Nonostante quello dei prodotti contenenti acido ialuronico sia un segmento ancora limitato (1,3% dell’assortimento e 1,0% del sell-out), si conferma il più dinamico tra i prodotti del cura persona e la sua presenza sulle confezioni è aumentata in modo significativo, in particolare tra i prodotti per la cura e la pulizia del viso destinati al pubblico femminile, i solari e persino i dentifrici.



Per saperne di più, la settima edizione dell'Osservatorio Immagino è scaricabile gratuitamente dal sito osservatorioimmagino.it.