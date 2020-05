Un’opportunità per imparare, collaborare, condividere e riflettere… insieme!

Grazie a ECR Loss Prevention Learning Center (LPLC) la nuova iniziativa gratuita di ECR Community

ECR Community Shrink & OSA group che da tempo lavora sui temi dell’Optimal Shelf Availability (OSA) e delle perdite di prodotto dovute a furti, danneggiamenti e differenze inventariali, ha ideato una nuova iniziativa gratuita: ECR Loss Prevention Learning Center (LPLC).

Un’opportunità per collaborare, condividere conoscenza e scambiare opinioni, per aiutare tutti quelli che lavorano nel retail e in particolare nell’ambito loss prevention, a emergere da questo periodo di crisi più preparati e consapevoli nel gestire le sfide che si andranno a delineare nello scenario post-pandemia.

Il Loss Prevention Learning Center si pone così l’obiettivo di diventare una risorsa gratuita a beneficio di molti, come opportunità di sviluppo professionale e personale.

Il programma formativo

Viene proposto un programma formativo gratuito composto da 12 moduli, per indagare e studiare il panorama in continua evoluzione in ambito loss prevention.

Ogni modulo è dedicato a una specifica area di ricerca, identificate tra quelle ritenute più significative dal gruppo di lavoro europeo negli ultimi 20 anni. Per ogni modulo è possibile consultare gratuitamente i documenti delle ricerche e le registrazioni dei webinar, principalmente pubblicati dal gruppo ECR in questi anni di attività.

Il tutto si completa con una discussione interattiva online moderata da Colin Peacock group strategy coordinator di ECR Community Shrinkage & OSA Group. Un momento per condividere riflessioni e partecipare con il proprio bagaglio personale di esperienza. Un’occasione durante la quale esprimere opinioni rispetto al tema proposto, su come il materiale di ricerca suggerito offra spunti applicabili in azienda e individuare i possibili passi nel nuovo scenario futuro che si sta delineando.

La prima discussione interattiva è programmata per il prossimo 7 maggio alle ore 15.30. Di seguito il programma completo delle discussioni per ogni argomento:

Measuring and scoping retail loss - 7 maggio ore 15.30. Inventory record accuracy - 14 maggio ore 15.30. The habits of low shrink retailers: the loss prevention pyramid - 21 maggio ore 15.30. Engaging the retail buyer - 28 maggio ore 15.30. Understanding hot stores - 4 giugno ore 15.30. Employee engagement & retail loss - 11 giugno ore 15.30. Reflections on staff dishonesty - 18 giugno ore 15.30. Preventing external theft in retail stores - 25 giugno ore 15.30. E-commerce – the true cost of online returns - 2 luglio ore 15.30. Self-checkout in retail - 9 luglio ore 15.30. The use of rfid in retail - 16 luglio ore 15.30. Food waste & markdowns - 23 luglio ore 15.30.

Scopri il programma dettagliato e tutti i materiali a tua disposizione nella pagina dedicata al progetto. Inoltre potrai iscriverti alle sessioni di discussione.

Segnala questa opportunità anche ai tuoi colleghi!