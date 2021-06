La sostenibilità in etichetta

La sostenibilità è diventata un tema di comunicazione sul packaging dei prodotti L’analisi della nona edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy. Il 22% degli oltre 120 mila prodotti rilevati da GS1 Italy riporta in etichetta un claim sulla sua sostenibilità: il loro giro d’affari supera i 10 miliardi di euro e, in un anno, è cresciuto di +7,6%. E sul 30% dei prodotti è indicato anche come smaltire le confezioni.

