5th CSCMP EUROPEAN CONFERENCE 2021

GS1 Italy porta la sostenibilità alla CSCMP European Conference 2021

GS1 Italy parteciperà il 10 e l’11 giugno alla quinta edizione della CSCMP European Conference, una due giorni per condividere conoscenze ed esperienze, ascoltare esperti di livello mondiale, incontrare aziende leader e guardare al futuro del supply chain management.

Il focus di questa quinta edizione dell’iniziativa è la ripresa della supply chain dalla pandemia.

Per la prima volta si terrà in Italia e tutte le sessioni saranno disponibili sia in forma virtuale che in presenza e verranno affrontati numerosi temi strategici:

Supply chain management.

Cybersecurity & risk management.

Planning and S&OP.

Sourcing & procurement.

Warehouse.

Transport & delivery.

Sustainability.

HR management.

Blockchain.

Supply chain finance.

Valeria Franchella, ECR project manager GS1 Italy, durante la sessione sulla sostenibilità, racconterà come gli strumenti GS1 Italy possono supportare le aziende nel percorso di miglioramento delle proprie prestazioni in termini di impatto ambientale. Inoltre introdurrà il case study di Fater presentato da Rossella Grattagliano, corporate communication, sustainability & MPI executive director di Fater.

La conferenza si terrà in lingua inglese.

Sono previsti inviti gratuiti per manager di aziende utenti GS1 Italy e associate ad ADM e IBC: per usufruirne occorre registrarsi alla conferenza con la propria email aziendale, scegliere il biglietto "INVITO" e inserire il codice "GS1" nella casella "Discount or Invitation Code".

Per maggiori informazioni, visita il sito della CSCMP European Conference 2021.