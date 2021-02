Green Retail LAB: La sfida della sostenibilità

Il progetto di Retail Institute Italy nato con l’obiettivo di creare opportunità di aggiornamento continuo, informazione e confronto, per supportare le aziende nell’individuare soluzioni e strumenti per la realizzazione di un’economia sostenibile e circolare, contribuendo ai Sustainable Development Goals (SDGs).

Quest’anno il progetto si amplia e diventa un laboratorio permanente: il percorso si articolerà durante tutto l’anno, attraverso seminari, approfondimenti periodici, focus all’interno degli appuntamenti principali.

Il primo appuntamento si terrà il 17 marzo 2021 dalle 09.30 alle 13.00 con il seminario in live streaming “Green Retail LAB: La sfida della sostenibilità”.

Cosa significa percorrere la via della sostenibilità e della circolarità nel mondo del Retail?

È un tema prioritario, per il mercato e per l’associazione, che porta complessità, ma rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione così come di relazione con il cliente, richiede di ripensare prodotti, logistica, negozi, servizi. Per mantenere alto il livello di competitività su questo fronte, tutte le organizzazioni devono dimostrare una capacità adattativa, mettendo in atto strategie green-oriented, ripensando i propri modelli di business e ponendo la sostenibilità al centro di prodotti e servizi.

Tra i relatori della giornata Silvia Scalia, ECR and training director GS1 Italy.

Per informazioni e iscrizioni visita il sito