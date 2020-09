Come sta cambiando il nostro modo di socializzare?

L’evoluzione del contatto con gli altri

Non siamo fatti per isolarci dagli altri, ce lo ricorda lo psicologo Chris Ferguson su Business Insider, dove analizza i trend di Instagram durante la prima parte del 2020 e conferma quello che è sotto gli occhi di chi naviga sui social media: le persone durante il lockdown hanno trovato nuovi modi per essere social(i) nella tecnologia, molto più di prima.



Instagram ha registrato +70% di live streaming negli Stati Uniti, e proprio come effetto di una presenza massiva sul web, propone numerose innovazioni.

Se pensiamo che 500 milioni di utenti ogni giorno visualizzano le Instagram stories e il 25% fa swipe up a storie sponsorizzate non è in dubbio che è in atto una profonda trasformazione del modo in cui ci informiamo, condividiamo e restiamo in contatto con gli altri, con le community in cui ci riconosciamo, a distanza.

C’è da chiedersi, non se sia un bene o un male, ma come sarebbe stata una quarantena senza i social media?

Quanto la trasformazione digitale ha cambiato la nostra sete di accesso immediato e potenzialmente smisurato alle informazioni?

Il team di GS1 Italy sta lavorando alla strategia della nuova pagina Instagram corporate, con lo scopo di divulgare contenuti di valore e contribuire alla trasformazione in atto. Una pagina che racconterà tutte le esperienze che si potranno vivere anche all’interno del nuovo concept center, Interno 1.

Svilupperemo nuove abilità, intelligenze e modalità di apprendimento e socialità, rispetto ai nostri vecchi, ma tutto questo ci piace vederlo come parte della nostra evoluzione, come una nuova era.

A cura di Katia Ingegneri, event and content planner GS1 Italy - seguila su LinkedIn