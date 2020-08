Dai grandi che hanno tracciato le orme per l’innovazione di oggi

La lunga storia dell’innovazione

A mezzo secolo di distanza, abbiamo ancora molto da imparare dai grandi che hanno reso l’innovazione in campo digitale, oggi, possibile.

Siamo fortunati perché siamo sulle spalle dei greci e a distanza di anni tiriamo le somme su quanto ancora abbiamo ricevuto in dono dai più grandi, quelli che hanno tracciato le orme per le innovazioni del futuro.



Parlando di evoluzione digitale i nostri greci in realtà sono molto più contemporanei, Fermi, Calvino, Olivetti. Condividiamo il pensiero di Massimo Sideri, che l’innovazione sia di per sé resiliente e che richieda tempo per dare i suoi effetti, ma è anche vero che per natura, diamo il meglio di noi solo quando la necessità di fare un salto in avanti diventa stringente, anzi vitale!



Il Covid-19 è solo il fenomeno più recente di portata mondiale che ci fa riflettere molto sul nostro modo di fare innovazione, su come cambiano i paradigmi della comunicazione e della fruizione dei contenuti, quella parte distintiva di qualsiasi software.

In GS1 Italy stiamo progettando nuovi modi e percorsi per veicolare know-how alle aziende, per efficientare i processi, anche attraverso il nostro nuovo concept center, Interno 1, visitabile dal prossimo autunno.

Faremo nostra la lezione di Calvino sul “software e la sua capacità di rendere leggero anche l’hardware”.

A cura di Katia Ingegneri event and content planner GS1 Italy - seguila su linkedin