Come vendere online con i codici a barre GS1

Come faccio a vendere il mio prodotto online? Per vendere online e anche su Amazon è necessario che il tuo prodotto usi lo standard GS1. Ovvero il codice a barre GTIN, detto anche EAN. GS1 Italy è l'unico ente autorizzato al rilascio dei codici in Italia, garantendo l'unicità del tuo prodotto nel mondo e online.

Ne parliamo al webinar Amazon "GS1, EAN, GTIN, sono tutti codici a barre"

