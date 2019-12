Come affrontiamo le sfide di domani l'opinione di Alessandro d'Este

Facilitare il dialogo e la collaborazione tra imprese, associazioni e istituzioni per creare valore, efficienza, innovazione, oltre che per dare maggiore impulso alle imprese e maggiori benefici per i consumatori. È la mission di GS1 Italy che, attraverso le soluzioni e i servizi per le imprese del largo consumo, persegue tre principali obiettivi strategici: la digitalizzazione delle imprese, la sostenibilità della supply chain, la conoscenza del mercato. I nomi di tali soluzioni e servizi sono noti: Immagino, Allineo, Condivido, le attività di Ecr, Ecologistico 2 , l’Osservatorio Immagino e l’Osservatorio Non Food.

Nuove sfide però incombono. Sono quelle che le nostre imprese affrontano quotidianamente in uno scenario di trasformazioni e che possiamo individuare in cinque pilastri: la fiducia e la reputazione, il nuovo cliente, i nuovi canali, il data management e un’integrazione efficace della supply chain.

Come si può guadagnare e mantenere la fiducia dei clienti all’alba del 2020? Essenzialmente agendo in tre direzioni: fornire il miglior prodotto in termini di esperienza, rapporto qualità-prezzo e sicurezza; essere portatori di valori improntati alla trasparenza, all’autenticità, alla coerenza; infine, rispettare l’ambiente.

Abbiamo di fronte un nuovo cliente plasmato da un nuovo contesto socio demografico, tecnologico ed economico. Un cliente per il quale la vicinanza con il punto vendita è rilevante, ma per il quale la società digitale ha determinato uno scambio tra spazio e tempo: i servizi sostituiscono i prodotti, la realtà aumentata disegna nuove esperienze, si profila un percorso d’acquisto ancora più complesso, nel quale i nuovi canali digitali sono vieppiù rilevanti. Le ambizioni e i programmi dei giganti dell’ e-commerce ce lo ricordano continuamente.

Nella selva dei miliardi di dati prodotti ogni giorno, il data management diventa così lo strumento per passare da una comunicazione da uno a molti a una comunicazione da uno a uno, per essere rilevanti come imprese per i clienti, per coinvolgerli ed essere loro più vicini.

Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una collaborazione più stretta tra Industria e Distribuzione. La stessa deve essere rafforzata per una efficace integrazione della supply chain: condividere i dati serve per allargare la torta, per fornire ai clienti il prodotto migliore nel modo migliore.

Come GS1 Italy sta affrontando queste sfide? Ci impegniamo per sviluppare e migliorare i nostri standard, come GS1 Digital Link e GS1 DataBar®, rispondendo a un mercato in continua evoluzione; lavoriamo per migliorare la qualità dei dati, per migliorare l’efficienza del sistema e soddisfare il consumatore e attraverso i nostri servizi miglioriamo l’esperienza del consumatore sia nel mondo fisico sia nel mondo digitale (Immagino per esempio abilita l’e-commerce). Infine, creiamo i sistemi alla base della comunicazione dei dati e usiamo i dati per ricerche di mercato utili a soddisfare il consumatore finale.

*tratto dal discorso di Alessandro d'Este, Presidente GS1 Italy, al GS1 Regional Forum 2019