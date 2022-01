Global Review of Circular Economy Case Studies from the Retail & CPG Sector

ECR Community lancia la pubblicazione "A Global Review of Circular Economy Case Studies from the Retail & CPG Sector" scaricabile gratuitamente dal sito www.ecr-community.org e che racconta come il largo consumo sta concretamente adottando i principi dell’economia circolare.

In occasione del lancio di questa pubblicazione, martedì 1° febbraio, alle ore 13.00, si terrà un webinar gratuito per presentare il documento e discutere le tematiche affrontate.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.ecr-community.org/a-global-review-of-circular-economy-case-studies-from-the-retail-cpg-sector/.