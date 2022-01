I sette articoli più letti nel 2021

Codici a barre e dispositivi medici i temi più visti dai lettori di Tendenze online, ma non solo

Come ogni inizio anno che si rispetti, anche noi della redazione di Tendenze online facciamo bilanci e tiriamo qualche somma.

Di cosa parlano gli articoli più visti nell'anno appena trascorso? Di codici a barre, di dispositivi medici, dei risultati dell'Osservatorio Non Food e dell'Osservatorio Immagino.

Il codice a barre dice la provenienza del prodotto?

Questa continua ad essere la curiosità più diffusa sul barcode GS1, e ... no, il numero sotto il codice a barre dei prodotti di largo consumo non riporta il paese di provenienza del prodotto.

EUDAMED, il database europeo dei dispositivi medici

Alla scoperta del sistema di codifica che consente di riconoscere in maniera certa e chiara tutti i dispositivi medici e diagnostici in vitro lungo la supply chain sanitaria in Europa, Stati Uniti e altri paesi, e della banca dati europea.

Sai qual è la differenza tra codice EAN e codice GTIN?

Un video spiega come non perdersi nella terminologia: due nomi diversi che si riferiscono allo stesso codice univoco, quello che nel sistema GS1 identifica il prodotto in tutto il mondo.

Dieci trend che stanno cambiando il Non Food

I fenomeni più rilevanti del largo consumo non alimentare identificati e analizzati dall'Osservatorio Non Food 2021 di GS1 Italy.

La sostenibilità in etichetta

La sostenibilità è un tema di comunicazione sul packaging dei prodotti in vendita in supermercati e ipermercati italiano: l’analisi dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy.