3,4%

Out-of-stock a novembre

Il Barometro Osa (Optimal shelf availability) di GS1 Italy in ambito Ecr in collaborazione con Iri, che ogni mese tiene sotto controllo gli indici delle rotture di stock e delle vendite perse nei diversi canali e nei diversi reparti del largo consumo, rileva a novembre un tasso di Out-of-stock pari al 3,4%, in crescita di 0,1 punti rispetto a ottobre e in calo (-0,1 punto) su novembre 2020. Per quanto attiene ai reparti, rispetto a ottobre si registra un andamento difforme: in crescita sono drogheria alimentare, bevande, fresco, pet care e ortofrutta. In diminuzione solo il freddo, stabili cura casa e cura persona.

Il tasso Oos negli undici mesi del 2021 si attesta al 3,5% (-0,4 punti rispetto al 2020), con tutti i reparti in diminuzione tra -0,2 punti dell’ortofrutta e -0,7 punti del cura casa.

Cresce di 0,4 punti da ottobre la percentuale di vendite perse, che a novembre si attesta al 4,7%, ma è in diminuzione di -0,3 punti su novembre del 2020. Mentre rispetto a ottobre i reparti mostrano un andamento disomogeneo, con cali solo nel Freddo (3,9% contro 4,1%) e nel Pet care (3% contro 3,2%) e stabilità nel cura persona (3,6%), rispetto a novembre 2020 sono tutti in calo con l’eccezione dell’ortofrutta (+0,9 punti).

Venendo ai canali, il tasso di Out-of-stock degli ipermercati a novembre è del 3,7%, stabile rispetto sia a ottobre sia al consolidato degli undici mesi, ma in calo di -0,7 punti su novembre 2020, con un andamento dei reparti non omogeneo sia su ottobre (con prevalenza dei cali) sia sul progressivo (dove prevalgono gli aumenti). I supermercati grandi registrano un tasso di Oos del 3,5%, in crescita di 0,2 punti su ottobre, con il solo freddo in calo (stabili o in crecita gli altri reparti), ma in diminuzione sull’anno progressivo fino a novembre, con bevande, freddo e cura persona in aumento tra 0,1 punto e 0,5 punti e ortofrutta stabile. Stabile al 3,1% rispetto a novembre 2020 l’Oos nei supermercati piccoli, ma in crescita rispetto al 2,9% di ottobre.

Andamenti altrettanto disomogenei per le vendite perse, che negli ipermercati registrano una percentuale del 4,9%, in netto calo (-1,6 punti) su novembre 2020 e in crescita di 0,2 punti su ottobre. Nei supermercati grandi si attestano al 4,5% come nel novembre 2020, ma in aumento di 0,4 punti su ottobre e nei supermercati piccoli salgono al 5,1% (+0,7 punti sull’anno precedente e anche su ottobre).

Nel corso dell’anno si registrano andamenti omogenei nei super grandi e piccoli, con un calo di Oos tra giugno e luglio, per poi risalire ad agosto e toccare il 4,5% nei supermercati grandi e il 3,7% in quelli piccoli, per poi scendere a settembre e rimanere pressoché stabile sino a novembre. Negli ipermercati osserviamo un calo pressoché costante dai valori: dal 4,1% di giugno, tocca il 3,5% a settembre per poi stabilizzarsi al 3,7% a novembre.

L’Out-o-stock nei canali (Giugno-Novembre 2021)

Fonte: Gs1 Italy “Barometro Osa” novembre 2021

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.