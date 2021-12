I vincitori di Migliore Insegna 2022

Uno strumento di analisi indipendente

Si è tenuto a Milano, lo scorso 12 novembre, l’evento di premiazione della seconda edizione di Migliore Insegna, l’indagine sulle esperienze di acquisto dei consumatori presso le principali insegne retail attive in Italia, di cui GS1 Italy è partner.

Acqua & Sapone, catena di negozi specializzata nella cura della persona e della casa, è la più amata in assoluto. Assegnati anche 22 premi di categoria e sei riconoscimenti speciali. Inoltre la premiazione ha visto la consegna del Best Retail Manager Award a quattro professionisti del settore.Promossa da Largo Consumo e Ipsos, Migliore Insegna è un’indagine rappresentativa della popolazione italiana, neutrale e indipendente, quindi non influenzata dalle insegne stesse. Tra le più ampie del suo genere per la magnitudo metodologica, ampiezza delle categorie e profondità di osservazione (7 mila interviste), l’indagine è sostenuta dalle stesse imprese distributive perché ritenuta affidabile e credibile.Sono oltre 130 le insegne valutate dai consumatori, con riferimento all’acquisto sia nel negozio fisico sia in quello digitale, distribuite in numerosi settori merceologici (GDO, abbigliamento, cura casa, cura persona, elettrodomestici e ristorazione), per una lettura trasversale dei diversi mercati.Migliore Insegna 2022 ascolta inoltre le nuove esigenze del mercato: in aggiunta agli indicatori misurati nella precedente edizione, sono stati inseriti nuovi elementi che rendono la ricerca ancora più ricca per le imprese che usano dati e insight per comprendere a fondo la relazione con i propri acquirenti e rispetto a i competitor.

A partire da quest’anno, la raccolta delle valutazioni è stata estesa alle insegne 100% e-commerce in tutti i settori rappresentati, con un campione dedicato di 2 mila individui. Un ulteriore elemento di valore dell’indagine è la comparazione rispetto ai risultati dello scorso anno, per seguire i miglioramenti di servizio che le imprese distributive hanno messo in campo. A tutto questo si aggiungono le informazioni di contesto di Ipsos, che offrono la cornice per una lettura articolata dello scenario.

Uno strumento di analisi indipendente

≪Migliore Insegna è uno strumento di analisi indipendente, esaustivo, rappresentativo - ha detto Armando Garosci, direttore di Largo Consumo -. Non dubitavamo che avrebbe raggiunto risultati importanti. Incoraggiati dal consenso delle insegne, degli sponsor e dei nostri partner, abbiamo deciso di potenziare l’indagine estendendo il perimetro alle insegne pure player dell'on line e il campione totale a 7 mila consumatori votanti. Come Largo Consumo siamo sempre orgogliosi di essere al fianco delle insegne nella comprensione della relazione con i propri clienti≫.

≪Dopo il successo dell’edizione 2020 abbiamo deciso di fare un passo in avanti nella ricchezza delle informazioni aggiungendo le insegne 100% e-commerce, che sono oggi una parte imprescindibile del panorama distributivo italiano in molte categorie e che non possono essere dimenticate nelle valutazioni di ogni insegna tradizional≫ ha detto Carlo Oldrini, vicepresidente di Ipsos.

≪Migliore Insegna è un esempio unico per ricchezza dei contenuti, ampiezza delle categorie, numerosità delle insegne indagate e solidità del campione raccolto. Una fonte di informazioni cruciale per comprendere la relazione tra consumatore e insegna in un’ottica omnicanale e per cogliere i cambiamenti nella percezione e nello sguardo dei consumatori dopo oltre un anno di pandemia≫ ha commentato Federica Aceto, customer experience leader di Ipsos.

Le insegne premiate possono avvalersi del logo Migliore Insegna e tutti i retailer interessati possono richiedere il report dettagliato dei risultati dell’indagine con focus sulle aziende di specifico interesse, sia nel mondo fisico sia digitale, e novità di quest’anno a confronto con i player che operano solo sul canale on line. Nel mese di febbraio 2022, l’iniziativa prevede un momento di condivisione con la community retail per discutere dei risultati e degli insight emersi a livello di categoria.

Scopri tutti i vincitori sul sito di Miglior insegna