GS1 Italy tra le "100 Italian Circular economy Stories"

Fondazione Symbola ed Enel Group raccontano in un volume le 100 realtà italiane che eccellono nell’economia circolare. GS1 Italy è tra loro

GS1 Italy è una delle “100 Italian Circular economy Stories”, raccontate nell'omonimo rapporto di Fondazione Symbola ed Enel Group: il volume raccoglie 100 realtà italiane che rappresentano le eccellenze dell’economia circolare.



GS1 Italy è stata scelta perché, come partner super partes, lavora da sempre al fianco delle aziende italiane alla costruzione di un patto di fiducia tra aziende e consumatori e all’innovazione del paese. Con i suoi standard globali, i più utilizzati al mondo per la comunicazione tra imprese, e le sue soluzioni, supporta le aziende nell’adottare la rivoluzione digitale,, diventando più efficienti e sostenibili.



Sono molteplici gli strumenti che GS1 Italy ha sviluppato per aiutare le imprese a ridurre il loro impatto ambientale, come Ecologistico 2 ,il web tool permisurare le emissioni e individuare le azioni necessarie per utilizzare le risorse in modo migliore, eliminare gli sprechi e ridurre i costi operativi, o Circol-UP, lo strumento di autovalutazione realizzato in ambito ECR, per misurare la circolarità all’interno della propria azienda per ogni fase del ciclo di vita dei prodotti; senza dimenticare i percorsi formativi sulla sostenibilità dell’Academy di GS1 Italy, e gli studi, i manuali e le best practice ECR: tra questi, “Misurare l’impatto climatico aziendale: come ottenere dati strutturati e affidabili” raccoglie le prime linee guida che consentono alle aziende di individuare e reperire i dati per calcolare la cosiddetta “corporate carbon footprint”.



Un lavoro, quello di GS1 Italy, che impatta positivamente anche sui consumatori, fornendo loro le informazioni necessarie per fare scelte d’acquisto consapevoli, come nel caso del “Barcode for environment” - il progetto di GS1 Italy per aiutare le imprese a raccogliere tutte le informazioni sulla sostenibilità di un prodotto e a metterle a disposizione dei consumatori in modo che siano chiare, comprensibili e confrontabili.



