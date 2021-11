7,98 euro

il valore del pallet Epal interscambiabile

Il valore del pallet Epal, rilevato ogni sei mesi dall’Osservatorio permanente sui valori del pallet Epal - un’iniziativa congiunta di GS1 Italy in ambito Ecr realizzata in collaborazione con il Comitato tecnico Epal di Conlegno - si attesta a settembre a 7,98 euro,un valore che non aveva raggiunto dal febbraio del 2014, quando era cominciata una costante discesa fino a 7,31 euro del marzo scorso.

In questi sette anni il mercato è radicalmente cambiato: il numero dei pallet rilevati è quasi triplicato passando da 332.094 nel 2014 a 905.151 lo scorso settembre, con un rapporto di pallet nuovi/usati da 0,54 a 0,10.

Il valore rilevato fornisce un riferimento per tutte le operazioni di risoluzione del debito/credito pallet che prevedono una transazione monetaria, secondo quanto previsto dalla relativa raccomandazione ECR. È ritenuto il valore di riferimento per le transazioni fra operatori che aderiscono all’accordo quadro sull’interscambio pallet. E a questo scopo le imprese convengono di utilizzare l’ultimo valore pubblicato.

Rilevazione Valore N° pallet rilevati Rapporto nuovi/usati Marzo 2012 7,58 € 582.335 0,4 Novembre 2012 7,69 € 960.439 0,68 Maggio 2013 7,73 € 665.515 0,69 Febbraio 2014 7,99 € 332.094 0,54 Novembre 2014 7,92 € 440.036 0,47 Febbraio 2015 7,68 € 500.135 0,5 Settembre 2015 7,29 € 441.669 0,33 Febbraio 2016 7,33 € 515.650 0,21 Settembre 2016 7,18 € 532.431 0,19 Marzo 2017 7,07 € 705.745 0,19 Ottobre 2017 7,11 € 468.673 0,23 Marzo 2018 7,34 € 568.245 0,37 Agosto 2018 7,29 € 650.192 0,28 Marzo 2019 7,32 € 783.771 0,16 Settembre 2019 7,50 € 721.425 0,19 Marzo 2020 7,43 € 790.313 0,13 Settembre 2020 7,57 € 512.034 0,18 Marzo 2021 7,38 € 950.411 0,1 Settembre 2021 7,98 € 905.151 0,1