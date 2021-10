Quando gli oggetti parlano

Le opportunità IoT e RFID

La tecnologia RFID affascina da sempre le aziende. Nell’ultimo decennio molte sono state le applicazioni affermate in diversi settori e altrettante le sperimentazioni.

GS1 Italy insieme all’RFID Lab dell’Università di Parma, vuole raccontare quali sono oggi le opportunità che l’RFID abilita alla luce della sua connotazione nell’ecosistema IoT.

Capire come funziona la tecnologia attraverso i casi d’uso di chi l’ha implementata per cogliere nuove opportunità legate all’internet degli oggetti.

Digitalizzazione, ottimizzazione dei processi e gemello digitale passano non solo attraverso la tecnologia RFID, ma anche e soprattutto attraverso la scelta delle informazioni da condividere.

L’evento è pensato per coloro che conoscono o utilizzano l’RFID e vogliono scoprire le novità del settore, ma anche, per tutti coloro che ancora non lo conoscono.

Il 9 novembre 2021 dalle 14:30 alle 15:30 si terrà un digital event in diretta streaming da Interno 1 lo spazio per l’innovazione di GS1 Italy, per scoprire:

Qual è la relazione tra IoT e RFID e come si è evoluta.

e come si è evoluta. Il ruolo della tecnologia RFID negli scenari attuali e futuri.

negli scenari attuali e futuri. Il valore di scegliere un linguaggio globale e interoperabile come quello degli standard GS1.

AGENDA

Parteciperanno:

Massimo Bolchini - standard development director, GS1 Italy

- standard development director, GS1 Italy Matteo Di Fabio - distribution center manager, Bonterre

- distribution center manager, Bonterre Tristan Finet - product identification technologies (RFID)/ traceability united, Decathlon Francia

- product identification technologies (RFID)/ traceability united, Decathlon Francia Kazuna Kimura - researcher, solution services operation, RFID/digitalization group, GS1 Japan

- researcher, solution services operation, RFID/digitalization group, GS1 Japan Antonio Rizzi - full professor, industrial logistics & supply chain management, Università di Parma

- full professor, industrial logistics & supply chain management, Università di Parma Linda Vezzani - GS1 visibility and RFID standards specialist, GS1 Italy