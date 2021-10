Misura l'impatto climatico della tua azienda

GS1 Italy presenta le prime linee guida per ottenere dati strutturati e affidabili e per misurare la corporate carbon footprint

Nuova tappa nel percorso di GS1 Italy di affiancamento e aiuto alle imprese sulla strada di una maggiore sostenibilità ambientale. Dalla collaborazione con GreenRouter sono nate le prime linee guida che consentono alle aziende di individuare e reperire i dati per calcolare la cosiddetta “corporate carbon footprint”, un parametro indispensabile per la qualificazione di prodotti e servizi, per il reporting e la comunicazione interna ed esterna.

«Questo progetto nasce in ambito ECR come risposta alle esigenze delle aziende di riuscire a capire quali dati monitorare, dove reperirli e quale processo adottare per utilizzarli nella misurazione dell’impatto climatico aziendale nel rispetto dei regolamenti internazionali» commenta Valeria Franchella, ECR project manager di GS1 Italy. «Con questo manuale abbiamo cercato di proporre una metodologia per impostare e affinare il processo di raccolta dei dati, offrendo una profilazione in relazione alle finalità del calcolo e alla maturità dell'azienda sul tema sostenibilità e condividendo le best practice di alcune delle aziende del gruppo di lavoro avviato in ambito ECR, con l’obiettivo di creare le condizioni per coinvolgere altri attori del sistema del largo consumo (produttori, distributori, operatori logistici) nel percorso verso il miglioramento della sostenibilità dell’intera supply chain».

Con la pubblicazione del manuale “Misurare l’impatto climatico aziendale: come ottenere dati strutturati e affidabili”, disponibile gratuitamente per tutti gli operatori della filiera, GS1 Italy fornisce un supporto concreto alle aziende in tema di sostenibilità, affinché possano ottenere dati strutturati, affidabili e utili per:

Prendere decisioni aziendali consapevoli.

Definire obiettivi e identificare azioni di miglioramento.

Comunicare e rendicontare l’impegno dell’azienda per la sostenibilità.

Il documento ha un taglio volutamente pratico e operativo: tramite il riferimento alle più autorevoli fonti internazionali e alla presentazione di esperienze aziendali, aiuta a delineare le attività e le modalità di raccolta dati necessarie alla mappatura dell’impatto climatico dell’azienda e fornisce indicazioni utili su come condurre al meglio queste attività per ottenere un risultato che si avvicini il più possibile alla realtà.

Nella prima parte del manuale sono illustrati i principali standard internazionali a cui l’azienda può fare riferimento per impostare o affinare il processo di raccolta dei dati e di misurazione dell’impatto climatico. Sia che si voglia applicare un approccio completo al calcolo sia che si preferisca una via più semplificata, in entrambi i casi il documento presenta le attività di verifica, completamento e “standardizzazione” dei dati da attuare prima che siano utilizzati per le elaborazioni delle emissioni di CO 2 e.

A completamento della parte teorica, il manuale descrive le case history di diverse aziende - Barilla, Conad, Coop, Dhl, Lavazza e Stef, che, con Bauli, Campari, Carlsberg, Crai, Eridania, Fater, Ferrero, L’Oréal, Mondeléz, Nestlé Waters e Unilever, fanno parte del gruppo di lavoro che opera in ambito ECR - e ne illustra le esperienze nella strutturazione del processo di raccolta dati e di calcolo dell’impatto climatico.

La realizzazione del documento “Misurare l’impatto climatico aziendale: come ottenere dati strutturati e affidabili” arricchisce l’insieme degli strumenti che GS1 Italy mette a disposizione delle aziende per accompagnarle nel miglioramento continuo delle performance ambientali. Questo percorso è composto da:

Il tool di simulazione Ecologistico 2 , che aiuta le aziende a comprendere e misurare l’impatto climatico della logistica e a identificare azioni per migliorarlo.

, che aiuta le aziende a comprendere e misurare l’impatto climatico della logistica e a identificare azioni per migliorarlo. Le best practice di Ecologistico 2 , che offrono esempi concreti di come le aziende ECR hanno saputo ridurre le proprie emissioni grazie a progetti di ottimizzazione logistica, tutti misurati con Ecologistico 2 .

, che offrono esempi concreti di come le aziende ECR hanno saputo ridurre le proprie emissioni grazie a progetti di ottimizzazione logistica, tutti misurati con Ecologistico . Le schede tecniche delle principali soluzioni e tecnologie che possono ridurre le emissioni della supply chain.

che possono ridurre le emissioni della supply chain. Le sessioni formative dell’Academy di GS1 Italy per accrescere il know-how delle aziende sul percorso di miglioramento della propria sostenibilità.

Il documento “Misurare l’impatto climatico aziendale: come ottenere dati strutturati e affidabili” è disponibile gratuitamente sul sito di GS1 Italy.