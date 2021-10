Green Retail Forum 2021| XI Edizione

La misura della sostenibilità. Scopri gli strumenti GS1 Italy il 21 ottobre al Green Retail Forum 2021

GS1 Italy partecipa alla sessione "La misura della sostenibilità: iniziative e progetti" del Green Retail Forum 2021, organizzato il 21 ottobre da PLEF_Planet Life Economy Foundation.

Interverrà Valeria Franchella - ECR project manager, GS1 Italy - presentando i tool e le linee guida GS1 Italy per valutare la performance ambientale dell'azienda e per rendere la supply chain più green.

L’edizione 2021 dell'evento, online e gratuito, si incentra sul tema della transizione, intesa come azione necessaria per valutare e misurare nel tempo le iniziative per una sostenibilità in linea con gli obiettivi del PNRR e dell’Agenda 2030.

Misurare la sostenibilità, il carattere green o latu sensu sostenibile dei prodotti, è diventata una leva importante capace di incrementare in misura significativa le vendite. A fronte di questo successo sorge la necessità di differenziare le proposte di sostenibilità dando al consumatore evidenze chiare e misurabili del proprio impegno e dell’efficacia raggiunta.

