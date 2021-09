4,1%

l’Out-of-stock di agosto

Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Osa (Optimal shelf availability), l’iniziativa di GS1 Italy in ambito Ecr in collaborazione con Iri, che rileva l’indice di Out-of-stock e le vendite perse nel largo consumo, il tasso di Out-of-stock ad agosto peggiora di 0,3 punti percentuali rispetto a luglio, ma è in miglioramento rispetto a un anno fa, quando aveva registrato il 4,7%.

Sempre rispetto ad agosto 2020 tutti i reparti mostrano cali generalizzati, con l’eccezione dell’ortofrutta (+0,1 punto) e le bevande, stabili.

Prendendo in considerazione i primi otto mesi dell’anno, si registra una riduzione di -0,5 punti dell’Oos rispetto all’anno scorso (3,6% versus 4,1%), con cali generalizzati in tutti i reparti. Il 3,6% è il risultato di due andamenti diversi. In condizioni di vendita normali, il tasso di Oos sale al 3,9%, mentre in condizioni promozionali scende allo 0,7% con comportamenti simili tra i reparti.

Anche le vendite perse, attestate al 6,7%, registrano un miglioramento rispetto allo scorso anno di -0,5 punti, così come nel progressivo (4,9% versus 5,5%). Rispetto al mese di luglio, invece le vendite perse sono in aumento di 1,4 punti.

Relativamente ai canali, si ripete lo stesso andamento: in calo sia l’Oos sia le vendite perse rispetto a un anno fa e in aumento sul mese di luglio. Abbiamo quindi gli ipermercati a 3,9% di Out-of-stock (-1,2 punti su agosto 2020 e +0,1 punti su luglio), i supermercati di dimensione maggiore a 4,5% (-0,4 punti e +0,4 punti rispettivamente) e i piccoli supermercati a 3,7% (-0,4 punti e +0,4 punti anche loro). Le vendite perse negli ipermercati ad agosto si fermano al 5,6% (-1,1 punti rispetto a un anno fa e +0,7 punti su luglio), nei supermercati grandi sono al 7,5% (-0,3 punti e +1,9 punti) e nei piccoli supermercati al 5,5% (-0,6 punti e +0,9 punti).

Confronto OOS e Vendite perse (totale largo consumo, AP gennaio-agosto 2021 e 2020)

% OOS % Vendite Perse ago-21 ago-20 ago-21 ago-20 Totale Largo Consumo 3,6 4,1 4,9 5,5 Drogheria Alimentare 3,4 3,9 4,7 5,2 Bevande 3,5 4,1 4,8 5,7 Fresco 4,8 5,4 5 5,7 Freddo 3,5 3,8 4,1 4,3 Cura casa 2,8 3,5 4,5 4,8 Cura Persona 1,9 2,4 4,1 4,8 Pet Care 3,3 3,9 3,4 3,9 Ortofrutta 10,3 10,6 7,7 7,8

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.