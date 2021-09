Come è cambiata la dinamica promozionale nel contesto dell’emergenza COVID-19?

L'impatto su rotazioni e rotture di stock

GS1 Italy ha analizzato, in collaborazione con IRI, le dinamiche promozionali dell’ultimo biennio per cogliere gli effetti della pandemia sulle tecniche di vendita dei prodotti nei settori afferenti al largo consumo.

I risultati di questa ricerca saranno presentati nel corso del webinar “Come è cambiata la dinamica promozionale nel contesto dell’emergenza COVID-19?”, in programma mercoledì 13 ottobre dalle 14.30 alle 15.30.

Nel corso del precedente appuntamento dedicato all’OSA GS1 Italy aveva indagato il modo in cui la nuova quotidianità imposta dalla pandemia ha modificato le abitudini di spesa dei consumatori.

Diventa ora interessante osservare come non solo le abitudini di acquisto, ma anche la gestione delle referenze in promozione abbia subito cambiamenti significativi nel corso dell’ultimo biennio: questo incontro online offre l’opportunità di condividere dati e riflessioni sulle peculiarità che stanno caratterizzando le attività promozionali.

Il webinar ha l’obiettivo di spiegare:

I cambiamenti che hanno interessato le promozioni durante la fase emergenziale.

durante la fase emergenziale. L’impatto sull’efficacia promozionale .

. Gli aspetti che hanno contribuito a rimodulare in modo permanente l’attività promozionale.

Interverranno:

Giuseppe Luscia , ECR project manager - GS1 Italy

, ECR project manager - GS1 Italy Emanuela La Rocca, retail product management director - IRI

La partecipazione è gratuita per le aziende del comparto Industria e Distribuzione utenti GS1 Italy e associate a IBC, ADM ed ECR Italia.