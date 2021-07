4%

l’Out-of-stock a giugno

Secondo l’ultima rilevazione del Barometro Osa, con il quale ogni mese GS1 Italy in ambito ECR con la collaborazione di IRI registra l’andamento delle rotture di stock e delle vendite perse nei canali e nei reparti del largo consumo, a giugno il tasso di Out-of-stock è cresciuto al 4% dal 3,4% del mese precedente. Quasi tutti in crescita i reparti rispetto a maggio, con l’eccezione delle bevande (stabili al 3,6%) e del cura persona (in diminuzione di 0,1 punti all’1,7%). Nei primi sei mesi dell’anno il tasso Oos si attesta così al 3,5%, 0,5 punti in meno rispetto al totale 2020, con tutti i canali e i reparti che registrano diminuzioni

Rispetto al mese precedente il tasso di Oos registra aumenti in tutti i canali: 4,1% negli ipermercati (+0,7 punti), 4,3% nei supermercati grandi (+0,5 punti) e 3,4% nei supermercati piccoli. Si confermano gli andamenti omogenei nei diversi canali di tutti i reparti, in crescita con l’eccezione del cura persona e delle bevande, stabili o in diminuzione. Rispetto all’anno precedente, invece, il tasso di Out-of-stock è in calo negli ipermercati e nei supermercati piccoli e in crescita nei super più grandi.

Nel primo semestre la percentuale di Oos in condizioni regolari sale al 3,8%, ed è dello 0,7% in condizioni promozionali con comportamenti molto simili tra i reparti, dal minimo dello 0,3% del cura persona al massimo del 2,5% dell’ortofrutta.

A giugno le vendite perse si attestano al 5,6% in crescita sul 4,7% di maggio, con un andamento simile nei singoli canali: gli ipermercati crescono al 5,5% dal 4,7% di maggio, i supermercati grandi al 5,9% dal 4,8% e quelli piccoli al 5% dal 4,3%. Con la crescita di giugno le vendite perse nel primo semestre del 2021 si fissano al 4,6%, con una diminuzione di -0,6 punti sul totale dell’anno precedente, ma in aumento di +0,4 punti sul giugno dello scorso anno con andamenti non omogenei nei singoli reparti.

Rispetto a maggio, tutti i reparti si comportano in maniera omogenea, con un aumento generalizzata delle vendite perse, andamento che si conferma anche nei singoli canali.

Tasso Out-of-stock in condizioni di vendite promozionali e in condizioni normali

Fonte: GS1 Italy-IRI “Barometro OSA” giugno 2021

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.