Self Checkout - Product Look Up Menu - Challenges and Opportunities

ECR Retail Loss Group propone il prossimo 28 luglio alle ore 14.00 il webinar Self Checkout - Product Look Up Menu - Challenges and Opportunities.

Il self-checkout menu per la ricerca dei prodotti, spesso per i prodotti freschi sfusi, può essere una fonte di perdita e una barriera all’utilizzo da parte dei clienti, poiché confusi dalle scelte e dal rischio di errore.

In questa sessione saranno condivise dai distributori partecipanti al gruppo le valutazioni del problema (clienti frustrati, tassi di utilizzo ridotti, mancate scansioni, ecc.) e i loro risultati dell'attuazione di interventi, per esempio una grafica e menu a schermo più semplice, tecnologia basata su video analytics per semplificare o eliminare la necessità di un menu per la ricerca dei prodotti, l'aggiunta di codici a barre al prodotto stesso, o azioni sui prezzi, per esempio nella panetteria, dove il flat pricing può semplificare le scelte e ridurre il rischio di perdita.

Questo è uno degli incontri regolari del gruppo di lavoro, rivolto ai distributori, brand owners e accademici.

Il webinar è gratuito. Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito.