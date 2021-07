Agrifood e tracciabilità end-to-end

Nuove norme e nuove opportunità

Se da un lato la tracciabilità dei prodotti alimentari è imprescindibile per garantire sicurezza e trasparenza ai consumatori, dall’altro diventa un elemento chiave per tutti gli operatori della filiera per gestire con più efficienza il business, valorizzare la qualità della propria offerta e guadagnare competitività sul mercato. E, in quest’ottica, la puntuale trasmissione di dati e informazioni lungo tutta la supply chain diventa cruciale.

Ne parlerà Giada Necci, new solution specialist di GS1 Italy, nel corso di “Agrifood e tracciabilità end-to-end: nuove norme e nuove opportunità”, il webinar gratuito organizzato da NetworkDigital360 del Politecnico di Milano in collaborazione con Schneider Electric, in programma mercoledì 14 luglio dalle 14:30 alle 15:30.

Durante l’incontro si discuterà quali pratiche di tracciabilità utilizzare, approfondendo:

Le norme in campo e la direzione verso cui queste si stanno evolvendo.

in campo e la direzione verso cui queste si stanno evolvendo. Le tecnologie necessarie per rimanere al passo con le richieste del mercato.

necessarie per rimanere al passo con le richieste del mercato. I vantaggi di tracciabilità end-to-end e serializzazione tramite Rfid .

. Le funzionalità chiave per un Product Information Management efficace.

Con Giada Necci interverranno:

Giancarlo Carlucci , marketing manager, ecostruxure plant, marketing industry di Schneider Electrics.

, marketing manager, ecostruxure plant, marketing industry di Schneider Electrics. Chiara Corbo, direttrice Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano.

Il webinar sarà moderato da Antonello Salerno, giornalista di NetworkDigital360.

