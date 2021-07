EPOS Data and Video Integration

ECR Retail Loss Group propone il prossimo 14 luglio alle ore 15.00 il webinar "EPOS (Electronic Point of Sale system) Data and Video Integration".

In questa sessione Tesco e un altro distributore condivideranno come hanno sfruttato l'integrazione video per generare valore per le loro aziende.

Il gruppo seguirà quindi la loro presentazione e discuterà i loro rispettivi approcci ai dati EPOS e all'integrazione video.

Questo gruppo di lavoro è rivolto a distributori, produttori di beni di largo consumo (CPG) e accademici.

Il webinar è gratuito. Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito.