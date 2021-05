Il progetto “Consegne green” di L’Oréal

L’Oréal presenta il suo nuovo case study misurato con Ecologistico₂

L’Oréal ha conseguito un nuovo risultato per il miglioramento della sostenibilità della logistica ottenuto, identificato e misurato grazie a Ecologistico 2 , il web tool che simula l’impatto climatico della logistica - trasporto e attività di magazzino - sviluppato da GS1 Italy in ambito ECR Italia.

Il nuovo case study viene condiviso con la community di aziende “green” di Ecologistico 2 contribuendo a costruire una cultura aziendale improntata alla sostenibilità.

Nel 2020 L’Oréal ha avviato il progetto “Consegne green” che prevede l’adozione di mezzi a combustibili alternativi lungo tutta la filiera dallo stabilimento di produzione ai clienti finali. In particolare, per tutti i flussi dallo stabilimento di Settimo Torinese (TO) al magazzino di distribuzione di Villanterio (PV) e da quest’ultimo verso i nodi di interscambio che avvicinano la merce al cliente finale, sono introdotti bilici alimentati a gas naturale liquefatto (GNL), mentre per l’ultimo miglio l’azienda ha usato cicli a pedalata assistita o veicoli a trazione completamente elettrica.

Coniugando l’impiego di mezzi di trasporto “green” con l’elevata saturazione dei flussi logistici, dallo stabilimento al magazzino di distribuzione L’Oréal ha ridotto le emissioni climalteranti del 26,8%, risparmiando circa 28,6 tonnellate di CO 2 e (WtW). Inoltre, grazie alla tipologia di combustibile adottato, l’azienda è riuscita a tagliare di circa il 98,9% le emissioni di particolato (PM), evitando un’emissione pari a 2,9 Kg.

Nell’attività di distribuzione “GNL-elettrico” applicata alle consegne dell’ultimo miglio, ad oggi attiva a Roma e nelle maggiori città di Piemonte, Lombardia e Veneto, L’Oréal ha poi risparmiato oltre 600 Kg di CO 2 e, riducendo del 56% le emissioni di gas climalteranti e azzerando le emissioni di particolato.

Nei prossimi anni la disponibilità di adeguati volumi di gas naturale liquefatto di origine non fossile (Bio-GNL) potrebbe consentire a L’Oréal di migliorare ulteriormente queste performance: dotando l’intera flotta di GNL proveniente per il 20% da fonti rinnovabili si ridurrebbero di oltre 38 tonnellate di CO 2 e (WtW) le emissioni complessive annue.

Per approfondimenti, visita il sito GS1 Italy e Logistica collaborativa.

Per rimanere aggiornati e seguire il tema sui social #ecologistico