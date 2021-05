HR Innovation Practice

Il nuovo ruolo della direzione HR: dall’emergenza alle sfide future

Il 19 maggio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 si terrà il convegno in live streaming “Il nuovo ruolo della direzione HR: dall’emergenza alle sfide future”

L’avvento e la diffusione di nuove tecnologie influenza sempre di più non solo le esperienze che viviamo tutti i giorni come consumer, ma anche quelle che ci riguardano come lavoratori. Inoltre, la pandemia causata dal Covid-19 ha cambiato in modo significativo le aspettative delle persone nei confronti della propria organizzazione, richiedendo un approccio sempre più empatico e personale.

Nel mentre i modelli organizzativi evolvono verso approcci più agili, in grado di supportare l’organizzazione sia in cambiamenti noti, come la trasformazione digitale, sia in situazioni inaspettate come la pandemia Covid-19.

Tutto questo apre opportunità senza precedenti alla Direzione HR, attore sempre più strategico per gestire la trasformazione verso una nuova normalità.

Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2021 dell'Osservatorio HR Innovation Practice, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, si è proposto di studiare le principali sfide poste alla Direzione HR in questo periodo e di delinearne con occhio critico l'evoluzione.

A presentare i risultati della ricerca ci sarà anche Ermanno Bertelle - HR and Training Manager, GS1 Italy

Il Convegno sarà fruibile in streaming gratuitamente.

