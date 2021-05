Brand e Retail per un presente sostenibile

Ki-Life.

Brand e Retail per un futuro presente sostenibile

Evento Phygital, Torino Eataly + Diretta streaming

15 giugno 2021 ore 14.00 – 18.30

Kiki Lab (Gruppo Promotica) organizza l’evento phygital “Ki-Life. Brand e Retail per un futuro presente sostenibile”, in partnership con Mark Up – Gdoweek, il prossimo 15 giugno a Torino.

Durante l’evento, Fabrizio Valente presenterà una ricerca mondiale su retailer, brand e sostenibilità sociale e ambientale, realizzata in partnership con il consorzio internazionale Ebeltoft Group, con l’analisi delle tendenze e di 50 casi di 12 diversi settori provenienti da 15 paesi.

In base alla vision e ai diversi stadi evolutivi, le aziende sono state classificate in quattro categorie: i “Pionieri”, che hanno fissato fin dall’inizio obiettivi forti in chiave di sostenibilità; i “Nati con un focus”, aziende nate in tempi più recenti con un focus più specifico; i “Leader della trasformazione”, che hanno fatto diventare la sostenibilità un elemento strategico e, infine, le aziende con “Identità in evoluzione” che hanno inziato con decisione nuovi percorsi verso la sostenibilità e rappresentano un modello di riferimento per tantissime aziende.

L’evento, che verrà moderato da Cristina Lazzati, sarà arricchito dal key note speech di Oscar Farinetti su Green Pea e da numerose testimonianze di top manager di realtà di successo, rappresentative delle diverse categorie.

Programma

Presentazione ricerca mondiale sulla sostenibilità

Fabrizio Valente - founder e amministratore, Kiki Lab (Promotica)

Moderazione

Cristina Lazzati – direttrice, Mark Up e Gdoweek

– direttrice, Testimonianze aziendali Oscar Farinetti – founder, Green Pea – Eataly Martino Scabbia - group president, VF Emea (Timberland, North Face, Vans, …) Alessandro Andreanelli - amministratore delegato, Lush Italia Emanuela De Zanna – direttrice, Cooperativa di Cortina Fausto Jori - amministratore delegato, NaturaSì Diego Toscani - amministratore delegato, Promotica Emanuele Plata – consigliere, PLEF Enrico Nada - r esponsabile politiche sociali, Nova Coop Asunta Enrile - country retail manager & CSO, Ikea Italia Eligio Catarinella - country manager Italy, Fiat, Abarth & Lancia Paolo Lioy - amministratore delegato, Whirlpool Italia Silvia Scalia - ECR and training director, GS1 Italy Dino Giubbilei - VP marketing & digital, Franke Home Solutions Paolo Micolucci - consigliere delegato, Brico Io Massimo Mercati - amministratore delegato, Aboca – Apoteca Natura



Sono previsti inviti gratuiti per manager di aziende dell’Industria e Distribuzione utenti GS1 Italy, ADM e IBC

Ai partecipanti sarà inviata una copia della ricerca internazionale Ki-Life. Brand e Retail per un futuro presente sostenibile (formato pdf)

Main Media Partner: Mark Up – Gdoweek

Media Partner: Distribuzione Moderna, Promotion Magazine, Beesness, AZFranchising

Association Partner: GS1 Italy, Assofranchising, Plef, Confimprese, Federmobili, AICEX

Award Partner: Innova Retail Award, Insegna dell’Anno, Superbrands

International Partner: World Retail Congress, Mapic, Retail Connected

