Il codice a barre per l’ambiente

Protagonista dell’intervento di GS1 Italy al prossimo seminario Green Retail LAB

La sostenibilità è uno dei macro-temi del momento anche nell’universo del largo consumo, alimentare e non. Per aiutare le aziende a rendere le informazioni sull’impronta ambientale dei prodotti chiare, comprensibili e confrontabili per tutti i consumatori, GS1 Italy presenterà “Barcode for environment: il gemello digitale del prodotto sostenibile” nel corso del seminario online “Green Retail LAB. Materie prime, packaging, lotta allo spreco: lo sviluppo di un prodotto sostenibile” organizzato da Retail Institute Italy mercoledì 12 maggio 2021, dalle 9:30 alle 12:30.

L’intervento a cura di Giuseppe Luscia, ECR project manager di GS1 Italy, si concentrerà sul progetto Barcode for environment che coinvolge un gruppo di lavoro coordinato da GS1 Italy e composto da un gruppo di aziende che collaborano per elaborare un framework di metodo e per identificare le soluzioni tecnologiche e standard per comunicare ai consumatori le caratteristiche di sostenibilità di un prodotto e permettere, quindi, scelte di acquisto informate e consapevoli.

Il programma del seminario “Green Retail LAB. Materie prime, packaging, lotta allo spreco: lo sviluppo di un prodotto sostenibile” del 12 maggio e il form di iscrizione sono disponibili sul sito di Retail Institute.

Questo evento rappresenta la seconda tappa del percorso “Green Retail LAB” sviluppato da Retail Institute Italy e dedicato ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare applicati al settore del retail, a cui GS1 Italy aderisce in qualità di partner strategico, in virtù del suo riconosciuto know-how e dei suoi progetti nell’area della sostenibilità applicata al mondo del largo consumo.

I prossimi appuntamenti 2021 saranno: 14 luglio “Green Retail LAB. La filiera alimentare sostenibile”.

20 ottobre “Green Retail LAB. Il negozio sostenibile”.