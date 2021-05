Cercasi aziende circolari

L’economia circolare attraverso casi di successo e best practice. Raccontaci la tua esperienza

La comunità ECR, che da tempo lavora sui temi di sostenibilità, ti invita a fare parte della prossima pubblicazione globale "The ECR Community Review of Global Circular Economy Practices in the Retail & CPG Sector".

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di raccogliere e diffondere case study internazionali sull’economia circolare e best practice emergenti nel settore Retail e CPG.

Se la tua azienda è interessata a partecipare all’iniziativa potrai candidarla entro venerdì 21 maggio compilando il modulo a disposizione a questo link.

I casi di studio

Cerchiamo casi di studio che dimostrino l’adozione dei principi dell’economia circolare su una vasta gamma di argomenti, tra cui:

Inoltre, ci piacerebbe ricevere anche candidature di:

Progetti di collaborazione , in cui diverse aziende stanno lavorando insieme per raggiungere alti livelli di circolarità.

, in cui diverse aziende stanno lavorando insieme per raggiungere alti livelli di circolarità. Progetti in fase di sviluppo , su cui condividere esperienze e apprendimenti interessanti del percorso.

, su cui condividere esperienze e apprendimenti interessanti del percorso. Progetti circolari che utilizzano dati e strumenti per prendere decisioni in maniera informata.

per prendere decisioni in maniera informata. Aziende che hanno sviluppato strumenti o soluzioni per la gestione dei dati a supporto dell'economia circolare.

Un comitato editoriale esaminerà, con assoluta riservatezza e ai fini dell'inclusione nella pubblicazione, tutte le candidature e selezionerà i migliori casi.

Alle aziende i cui progetti verranno scelti e di conseguenza pubblicati verrà quindi chiesto di inviare ulteriori dettagli da includere nella selezione finale.

Un’occasione da non perdere

Grazie alla pubblicazione dei progetti aziendali sviluppati nell’ambito dell’economia circolare sarà possibile:

Ottenere visibilità globale , grazie alla diffusione della pubblicazione nei 25 paesi in cui è presente la Comunità ECR e non solo.

, grazie alla diffusione della pubblicazione nei 25 paesi in cui è presente la Comunità ECR e non solo. Condividere a livello internazionale l’impegno della tua azienda per un mondo più sostenibile e circolare.

l’impegno della tua azienda per un mondo più sostenibile e circolare. Promuovere opportunità di collaborazione con diversi partner del settore.

con diversi partner del settore. Dimostrare la leadership della tua azienda in questo ambito e sostenere il passaggio globale a un'economia circolare e a basse emissioni di CO 2 .

Non mancare, aspettiamo la tua candidatura!

Per ulteriori informazioni contatta a carolina.gomez@gs1it.org

Per scoprire il mondo di ECR Community visita il sito