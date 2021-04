Logistica digitale: dall'ordine alla fattura e ritorno

Un semplice acquisto nasconde in realtà un mondo di e processi complessi complesse non sempre fluide ed efficienti. Questo è il mondo della logistica che grazie al linguaggio comune di GS1, mette in atto processi condivisi e regole standard che permettono il dialogo tra le parti, anche digitale.

Per approfondire 👉 gs1it.org/migliorare-processi/​ #logisticacollaborativa